Atelier l’art des noeuds 6/12 ans

Atelier l’art des noeuds 6/12 ans, 4 mai 2022, . Atelier l’art des noeuds 6/12 ans

2022-05-04 10:00:00 – 2022-05-04 12:00:00 Pour apprendre les différents nœuds et leur utilisation. Les enfants repartiront avec leurs propres créations : un tableau de nœuds et un bracelet marin.

Le mardi, sur réservation, dans la limite des places disponibles. Sur réservation, dans la limite des places disponibles. Un minimum de 4 enfants inscrits est requis, l’atelier sera annulé si le minimum de 4 enfants n’est pas atteint. Pour apprendre les différents nœuds et leur utilisation. Les enfants repartiront avec leurs propres créations : un tableau de nœuds et un bracelet marin.

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

