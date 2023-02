L’atelier Etoile de verre ouvre ses portes Atelier Laroque-des-Albères Catégories d’Évènement: Laroque-des-Albères

L’atelier Etoile de verre ouvre ses portes Atelier, 27 mars 2023, Laroque-des-Albères. L’atelier Etoile de verre ouvre ses portes 27 mars – 2 avril Atelier Du 27 mars au 2 avril, venez à la découverte de l’atelier-boutique Etoile de verre à Laroque des Albères, un très beau village catalan. handicap moteur mi Atelier 7 rue Maréchal Joffre 66740 Laroque des albères Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Céline Chanclud, ouvre son atelier-boutique Etoile de verre. Une belle occasion de découvrir la technique du fusing. Vous y trouverez des coupelles, plats, luminaires et bijoux en verre fusionné. Elle s’efforce de concevoir des pièces sobres et résolument contemporaines en jouant avec la transparence de la matière, les inclusions et la richesse des couleurs. Des pièces épurées aux formes organiques ajouteront une note élégante et raffinée à votre intérieur. Céline sera là pour vous expliquer la technique du fusing.

