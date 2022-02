Atelier « l’Argo du poilu » Sainte-Menehould Sainte-Menehould Catégories d’évènement: Marne

Sainte-Menehould

Atelier « l’Argo du poilu » Sainte-Menehould, 19 février 2022, Sainte-Menehould. Atelier « l’Argo du poilu » musée d’art et d’histoire Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

2022-02-19 14:30:00 – 2022-02-19 16:00:00 musée d’art et d’histoire Place du Général Leclerc

Sainte-Menehould Marne Sainte-Menehould Les enfants viennent au musée pour découvrir le langage des soldats français de la 1ère guerre mondiale. Certains mots sont d’ailleurs encore utilisés +33 3 26 60 62 97 musée d’art et d’histoire Place du Général Leclerc Sainte-Menehould

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne

Détails Catégories d’évènement: Marne, Sainte-Menehould Autres Lieu Sainte-Menehould Adresse musée d'art et d'histoire Place du Général Leclerc Ville Sainte-Menehould lieuville musée d'art et d'histoire Place du Général Leclerc Sainte-Menehould Departement Marne

Sainte-Menehould Sainte-Menehould Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-menehould/

Atelier « l’Argo du poilu » Sainte-Menehould 2022-02-19 was last modified: by Atelier « l’Argo du poilu » Sainte-Menehould Sainte-Menehould 19 février 2022 Marne Sainte-Menehould

Sainte-Menehould Marne