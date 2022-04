Atelier “L’architecture en jeu” La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Catégories d’évènement: Cher

La Guerche-sur-l'Aubois

Atelier “L’architecture en jeu” La Guerche-sur-l’Aubois, 21 avril 2022, La Guerche-sur-l'Aubois. Atelier “L’architecture en jeu” La Guerche-sur-l’Aubois

2022-04-21 – 2022-04-21

La Guerche-sur-l’Aubois Cher La Guerche-sur-l’Aubois Au cours d’un grand voyage autour de la Terre, Marco a fait plein de rencontres et a découvert la diversité des maisons du monde : brique, gros galets, bambou, terre, branches et même glace. Il va falloir l’aider à retrouver la maison qui correspond à chacun de ses amis ! Place ensuite aux petits défis d’architectes, en assemblant ou en empilant. Différentes méthodes de construction seront expérimentées en laissant libre cours à l’imagination. Au cours d’un voyage autour de la Terre, Marco a découvert la diversité des maisons du monde. Il va falloir l’aider à retrouver la maison qui correspond à chacun de ses amis ! Petits défis d’architectes t’attendent, en assemblant ou en empilant. Différentes méthodes de construction seront découverte latuilerie@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.ciap-latuilerie.fr/ Au cours d’un grand voyage autour de la Terre, Marco a fait plein de rencontres et a découvert la diversité des maisons du monde : brique, gros galets, bambou, terre, branches et même glace. Il va falloir l’aider à retrouver la maison qui correspond à chacun de ses amis ! Place ensuite aux petits défis d’architectes, en assemblant ou en empilant. Différentes méthodes de construction seront expérimentées en laissant libre cours à l’imagination. ©Pays Loire Val d’Aubois

La Guerche-sur-l’Aubois

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, La Guerche-sur-l'Aubois Autres Lieu La Guerche-sur-l'Aubois Adresse Ville La Guerche-sur-l'Aubois lieuville La Guerche-sur-l'Aubois Departement Cher

La Guerche-sur-l'Aubois La Guerche-sur-l'Aubois Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-guerche-sur-laubois/

Atelier “L’architecture en jeu” La Guerche-sur-l’Aubois 2022-04-21 was last modified: by Atelier “L’architecture en jeu” La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l'Aubois 21 avril 2022 cher La Guerche-sur-l'Aubois

La Guerche-sur-l'Aubois Cher