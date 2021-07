Elne Mairie Elne, Pyrénées-Orientales Atelier “L’archéologie du bâti” Mairie Elne Catégories d’évènement: Elne

Pyrénées-Orientales

Atelier “L’archéologie du bâti” Mairie, 18 septembre 2021, Elne. Atelier “L’archéologie du bâti”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie

Tout comme les objets retrouvés lors des fouilles, le bâti est une trace matérielle importante laissée par l’homme, car c’est son cadre de vie. L’étude archéologique pratiquée sur ces vestiges (murs, charpentes, fenêtres, enduits peints, graffitis…) permet de comprendre l’évolution des modes de vies, des techniques de construction et des styles architecturaux en lien avec les évolutions sociales. L’analyse des constructions, témoins du passé, fait partie intégrante du domaine de l’archéologie et s’inscrit dans les recherches préventives. Venez vous initier à la discipline et découvrir les recherches menées par les archéologues de l’Inrap

Information auprès de la Mairie d’Elne, service Patrimoine, modalité de réservation et horaires sous réserves de modification

Levez les yeux, l’archéologie est aussi en l’air ! Au détour d’un atelier ludique, découvrez l’archéologie du bâti, une discipline étudiant les vestiges en élévation afin de restituer leur histoire. Mairie 14 boulevard voltaire, 66200 Elne Elne Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Elne, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Mairie Adresse 14 boulevard voltaire, 66200 Elne Ville Elne lieuville Mairie Elne