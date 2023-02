Bienvenue dans l’univers du feutre de laine. Atelier Lanzetta, 27 mars 2023, Paris.

Bienvenue dans l’univers du feutre de laine. 27 mars – 2 avril Atelier Lanzetta

Venez assister à une démonstration de feutrage manuel avec différentes laines et fibres naturelles.

Atelier Lanzetta 64 rue de la Mare 75020 Paris Quartier de Belleville Paris 75020 Île-de-France

Je suis feutrière, mon métier consiste en la transformation à la main, de la fibre de laine en objets décoratifs, vêtements et accessoires.

Dans mon nouvel atelier situé dans une charmante rue du 20ème arrondissement, je créé des pièces uniques ou des petites séries d’objets qui révèlent les propriétés plastiques et techniques du feutre de laine :

Des écharpes et vêtements légers, doux et chauds, aux textures et coloris originaux, ou des objets décoratifs pour un travail plus en volume…

Le feutre artisanal est un matériau non-tissé, élaboré grâce à l’agitation des fibres de laine au moyen d’eau et de savon. Ce travail de la matière requiert un certain engagement physique et beaucoup de temps car la laine, cette fibre si légère, est à la fois docile et tenace, on doit « l’apprivoiser » lentement pour réaliser un feutre de qualité.

Le feutre de laine est un matériau exceptionnel, car il est naturel, écologique, biodégradable, facile à entretenir, chaud, respirant, léger…

Je serai ravie de partager avec vous ma fascination pour cette matière et ses qualités.

Venez la découvrir en assistant à une démonstration d’un petit objet en feutre de laine artisanal, réalisé avec différentes laines et fibres incluses dans la matière nouvelle qui se créé sous les doigts de l’artisan textile.

Dates et horaires des démonstrations :

Samedi 01/04 : de 12h à 12h30 et de 14h à 14h30,

Dimanche 02/04 : de 12h à 12h30 et de 14h à 14h30.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Sandrine Pialat