Atelier Lanternes en papier Salle socio-culturelle Maslacq, samedi 16 mars 2024.

Atelier Lanternes en papier Salle socio-culturelle Maslacq Pyrénées-Atlantiques

Par Et hop ! ateliers

Venez créer des lanternes à partir de matériaux recyclés. Un atelier parent/enfant pour découvrir des

matières et des sensations nouvelles. Les tout-petits pourront toucher, sentir, manipuler, laisser aller leur imagination dans un espace de liberté et de création. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 11:00:00

fin : 2024-03-16

Salle socio-culturelle Route du Stade

Maslacq 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bm.maslacq@orange.fr

L’événement Atelier Lanternes en papier Maslacq a été mis à jour le 2024-02-09 par OT Coeur de Béarn