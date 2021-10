La Richardais La Richardais Ille-et-Vilaine, La Richardais Atelier Lanterne d’Halloween La Richardais La Richardais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

La Richardais

Atelier Lanterne d’Halloween La Richardais, 25 octobre 2021, La Richardais. Atelier Lanterne d’Halloween 2021-10-25 15:30:00 – 2021-10-25 Médiathèque La Richardais 35 Rue de Dinard

La Richardais Ille-et-Vilaine La Richardais Uniquement sur inscription les lundis après-midi à partir de 15h30 et les jeudis matins à partir de 10h00. Inscription avant le lundi 25 octobre 2021. Gratuit. Places limitées. Lundi 25 octobre 2021 – 15h30 – Médiathèque La Richardais +33 2 23 16 91 28 Uniquement sur inscription les lundis après-midi à partir de 15h30 et les jeudis matins à partir de 10h00. Inscription avant le lundi 25 octobre 2021. Gratuit. Places limitées. Lundi 25 octobre 2021 – 15h30 – Médiathèque La Richardais dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, La Richardais Autres Lieu La Richardais Adresse Médiathèque La Richardais 35 Rue de Dinard Ville La Richardais lieuville 48.60515#-2.03311