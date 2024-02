Atelier Langue Cuisine avec Pays Saint Lysien Cuisine pédagogique de L’Escalys 3 av. François Mitterand Saint Lys Saint-Lys, samedi 10 février 2024.

Atelier Langue Cuisine avec Pays Saint Lysien Réalisez une recette portugaise « Lanches de fiambre e queijo » en découvrant la langue portugaise. Samedi 10 février, 14h00 Cuisine pédagogique de L’Escalys 3 av. François Mitterand Saint Lys Sur inscription avec confirmation en retour

Vous pouvez réaliser une recette portugaise parmi les plus connues

C’est en petit groupe (10 max.) que Pays Saint Lysien vous propose de réaliser un plat populaire Portugais à la cuisine pédagogique de L’Escalys le 10 février.

C’est sous la direction de Sandra que vous pourrez découvrir cette recette en Portugais( Pas d’inquiétude on la traduit ensemble…)

Le coût des composants est partagé entre tous

Le plat réalisé est aussi partagé entre tous

Pour participer vous devez vous inscrire sur pslpepm@gmail.com

Une confirmation vous sera envoyée(Seuls les dix premiers inscrits peuvent participer; la date et l’heure du mail permet d’éviter toute contestation)

Il y a un atelier par mois alors surveillez la prochaine parution!!!

Cuisine pédagogique de L'Escalys 3 av. François Mitterand Saint Lys 31470 Saint Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie