PORTE OUVERTE DE MON ATELIER Atelier L’Angle du 13 – Sylvie LOUDIERES Aurillac Catégories d’Évènement: Aurillac

Cantal

PORTE OUVERTE DE MON ATELIER Atelier L’Angle du 13 – Sylvie LOUDIERES, 1 avril 2023, Aurillac. PORTE OUVERTE DE MON ATELIER 1 et 2 avril Atelier L’Angle du 13 – Sylvie LOUDIERES Présentation de mes techniques de travail du carton et du papier recyclé Atelier L’Angle du 13 – Sylvie LOUDIERES 13, rue des fargues Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Présentation de mes techniques de travail du carton et du papier recyclé

Travail de matières recyclées : le carton et le papier ( papier journal transformé en pulpe et représsé)

– Sculpture murale – Bas relief en carton

– Bas relief en papier

– sculpture en papier et dentelle de carton

Présentation des différentes techniques de finition utilisées : Peintures…

Travail sur les couleurs en utilisant les pigments, l’acrylique , la cire ou bien en gardant la matière brute.

Une variation assez large de mes procédés de créations et de techniques utilisées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Sylvie LOUDIERES

Détails Catégories d’Évènement: Aurillac, Cantal Autres Lieu Atelier L'Angle du 13 - Sylvie LOUDIERES Adresse 13, rue des fargues Ville Aurillac lieuville Atelier L'Angle du 13 - Sylvie LOUDIERES Aurillac Departement Cantal

Atelier L'Angle du 13 - Sylvie LOUDIERES Aurillac Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aurillac/

PORTE OUVERTE DE MON ATELIER Atelier L’Angle du 13 – Sylvie LOUDIERES 2023-04-01 was last modified: by PORTE OUVERTE DE MON ATELIER Atelier L’Angle du 13 – Sylvie LOUDIERES Atelier L'Angle du 13 - Sylvie LOUDIERES 1 avril 2023 Atelier L'Angle du 13 - Sylvie LOUDIERES Aurillac Aurillac

Aurillac Cantal