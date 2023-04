Atelier « L’anglais, un jeu d’enfants »

Atelier « L'anglais, un jeu d'enfants », 22 mars 2023

2023-03-22 – 2023-03-22 . 24 24 24 Atelier parents / enfants pour apprendre l’anglais en famille au travers du jeu et de petits ateliers ludiques de la vie quotidienne. De mars à juin.

À partir de 6 ans.

24€ par participant les 12 séances

Maximum 8 participants dernière mise à jour : 2023-03-30 par

