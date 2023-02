Demonstration de sculpture et dorure ATELIER LANDRY CLEMENT Pernes-les-Fontaines Catégories d’Évènement: Pernes-les-Fontaines

Demonstration de sculpture et dorure ATELIER LANDRY CLEMENT, 31 mars 2023, Pernes-les-Fontaines. Demonstration de sculpture et dorure 31 mars – 2 avril ATELIER LANDRY CLEMENT Démonstration de sculpture et dorure ATELIER LANDRY CLEMENT 8 PLACE DU CORMORAN PERNES LES FONTAINES Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Démonstration de sculpture et dorure Pour cette journée européenne des metiers d’art, j’ouvre mon atelier. Je serais à la tache pour montrer mon savoir faire et répondre a vos questions.

Mon atelier est situé dans le centre ancien de Pernes Les Fontaines

Pernes les Fontaines possède une longue tradition de métiers d’art dans le domaine de l’ébénisterie, la taille de pierre, la tapisserie ou la coutellerie. Plus récemment des nouveaux ateliers se sont créés et ont générés de l’emploi. Ferronnerie, Décoration, Ecole de restauration, Reliure, Joaillier, restaurateurs de tableaux, Potiers ….

La ville a mis en place tout un programme de rénovation et de réhabilitation du centre ville. Cet environnement a permis l’instauration de toute une vie associative tournée vers les métiers d’art.

Ainsi depuis le 10 décembre 1998, la ville est labellisée « Ville et Métiers d’Art ». Ce label de qualité s’inscrit parfaitement dans l’esprit même de la politique de « qualité de vie-solidarité économique et environnementale » mise en œuvre depuis des années par la commune.

Nous serons donc nombreux à ouvrir nos portes.

