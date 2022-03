Atelier Land’Art Jardin du château de Morlanne Morlanne Catégories d’évènement: Morlanne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du château de Morlanne

Sur le thème de l’artiste Inoue Raku, venez découvrir l’atelier Land’Art du château de Morlanne. Vous pourrez vous initier à cet art éphèmere qui met en scène les paysages, la faune et la flore. Vous pourrez créer votre propre oeuvre d’art et ainsi découvrir une approche artistique qui vous sensibilisera à la nature et à l’environnement.

7€/enfant. Animation sur inscription.

Le château de Morlanne met la nature à l'honneur en vous proposant des ateliers Land'Art
Jardin du château de Morlanne
34 Carrère du Château, 64370 Morlanne, Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:00:00

