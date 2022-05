Atelier Land’art en Famille Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche

Orne

Atelier Land’art en Famille Belforêt-en-Perche, 10 avril 2022, Belforêt-en-Perche. Atelier Land’art en Famille Belforêt-en-Perche

2022-04-10 – 2022-11-06

Belforêt-en-Perche Orne Activité de Land’art (art éphémère) pour créer ses œuvres à partir d’éléments présents dans la nature. Sur réservation toute l’année Pour les enfants de 3 à 10 ans. 10 personnes maximum. Activité de Land’art (art éphémère) pour créer ses œuvres à partir d’éléments présents dans la nature. Sur réservation toute l’année Pour les enfants de 3 à 10 ans. 10 personnes maximum. Activité de Land’art (art éphémère) pour créer ses œuvres à partir d’éléments présents dans la nature. Sur réservation toute l’année Pour les enfants de 3 à 10 ans. 10 personnes maximum. Belforêt-en-Perche

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Belforêt-en-Perche, Orne Autres Lieu Belforêt-en-Perche Adresse Ville Belforêt-en-Perche lieuville Belforêt-en-Perche Departement Orne

Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belforet-en-perche/

Atelier Land’art en Famille Belforêt-en-Perche 2022-04-10 was last modified: by Atelier Land’art en Famille Belforêt-en-Perche Belforêt-en-Perche 10 avril 2022 Belforêt-en-Perche Orne

Belforêt-en-Perche Orne