Atelier Land'Art Clohars-Fouesnant

Finistère

Atelier Land'Art 2021-07-18 Route de Mousterlin Ménez Landu

Clohars-Fouesnant Finistère L’Association Menez Land’Art est une association qui cherche à créer du lien entre les gens de tous

horizons et tous âges, avec l’art comme point d’ancrage. S’émerveiller, se rencontrer, être inspiré : c’est

ce qu’elle vous propose lors de son festival-exposition-balade à ciel ouvert, les 17 et 18 juillet 2021. Le dimanche 18 juillet, à partir de 14h, l’association propose des ateliers de pratique artistique, animés par des artistes amateurs qui

offriront leur savoir-faire aux curieux inspirés. Evènement gratuit, à Menez Landu, route de

