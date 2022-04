Atelier Land Art Vierville-sur-Mer Vierville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Vierville-sur-Mer

Atelier Land Art Vierville-sur-Mer, 27 avril 2022, Vierville-sur-Mer. Atelier Land Art Vierville-sur-Mer

2022-04-27 09:00:00 – 2022-04-27 11:00:00

Vierville-sur-Mer Calvados Animation et encadrement enfants : Activité de Land Art, technique de mandala, dessin sur le sable (matériel fourni).

– Participation enfants (et adultes accompagnants), à partir de 7 ans. Autres informations : – Réservation obligatoire au 0621315079

– Toute séance en extérieur est susceptible d’être modifiée ou annulée en fonction des conditions météo

– Pas de sanitaires disponibles pour les activités dans l’eau

