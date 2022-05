Atelier Land Art/ Végétale du bout des doigts Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Cette balade sera l’occasion de découvrir le jardin de l’hospice d’Havré, son histoire et ses richesses botaniques ou paysagères. La visite se terminera par un atelier « Land Art » pour marquer de manière éphémère le passage dans ce patrimoine naturel. Lundi 11 juillet A 16h Durée 1h A partir de 3 ans

Riche de son patrimoine naturel, Tourcoing offre à ses habitants de nombreux espaces verts aux histoires diverses. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

