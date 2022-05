Atelier land art sur la plage

Atelier land art sur la plage, 19 juillet 2022, . Atelier land art sur la plage

2022-07-19 – 2022-07-19 Colleville-Montgomery et Anne-Ingrid Lagrange organisent une animation de land art sur la plage pour petits et grands.

Laissez libre court à votre imagination et créez des mandalas sur le sable.

Le matériel est fourni.

Enfants à partir de 7ans.

Inscriptions au : 06 21 31 50 79. Colleville-Montgomery et Anne-Ingrid Lagrange organisent une animation de land art sur la plage pour petits et grands. Laissez libre court à votre imagination et créez des mandalas sur le sable. Le matériel est… +33 6 21 31 50 79 https://www.colleville-montgomery.fr/ Colleville-Montgomery et Anne-Ingrid Lagrange organisent une animation de land art sur la plage pour petits et grands.

Laissez libre court à votre imagination et créez des mandalas sur le sable.

Le matériel est fourni.

Enfants à partir de 7ans.

Inscriptions au : 06 21 31 50 79.

