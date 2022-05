Atelier land art Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes Nohèdes Catégories d’évènement: Nohèdes

Atelier land art Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes, 30 juillet 2022, Nohèdes. Atelier land art

du samedi 30 juillet au dimanche 31 juillet à Salle d’exposition de la Réserve de Nohèdes

Mattie embarquera petits et grands dans la confection et la réalisation de rapaces, mammifères, insectes, à partir d’l éléments naturels. Un moment de calme dans les bois avec une façon d’exprimer sa libre expression artistique poétique parfois enfouie et pourtant si proche.

Réservation : 04 68 05 22 42

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-30T10:00:00 2022-07-30T12:00:00;2022-07-30T14:00:00 2022-07-30T16:00:00;2022-07-31T10:00:00 2022-07-31T12:00:00;2022-07-31T14:00:00 2022-07-31T16:00:00

Nohèdes Pyrénées-Orientales