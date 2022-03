Atelier “Land-art” Parc du château-musée du Cayla Andillac Catégories d’évènement: Andillac

Parc du château-musée du Cayla, le dimanche 5 juin à 14:00

L’artiste plasticienne Nathalie Thibaudeau vous propose de participer à un land-art collaboratif. Cette œuvre d’art éphémère réalisée à partir d’éléments naturels viendra agrémenter le cadre naturel et enchanteur de ce lieu préservé et hors du temps. Œuvre d’art éphémère à partir d’éléments naturels Parc du château-musée du Cayla Lieu-dit “Le Cayla”, Andillac, Tarn, Occitanie Andillac Tarn

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

