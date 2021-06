Beauvais MUDO - Musée de l’Oise Beauvais, Oise Atelier Land Art MUDO – Musée de l’Oise Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

### **Land Art** Réalisez un atelier créatif avec et autour des éléments du jardin à la manière d’une œuvre Land Art. Chaque participant prendra une photo de son œuvre qui restera pour le week-end dans les jardins du musée. Durée : 30 minutes .

Jauge à 10 personnes définie en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

