Atelier Land Art La Cour aux Poules Montivilliers, vendredi 1 mars 2024.

Vendredi

Atelier de réalisation d’œuvres éphémères végétales dans le cloître de l’abbaye de Montivilliers Chaque galerie du cloître présente une saison avec ses végétaux emblématiques. Chaque groupe de participant devra mettre en place une saison à l’aide des végétaux et animaux en origami pour créer un décor à la manière d’une nature morte.

Cette action de sensibilisation à la beauté du monde végétal rejoint la façon dont les peintres impressionnistes ont su capter la nature en toute saison. A l’issu de l’atelier, une invitation à la visite du parc-jardin de la sente des rivières, zone humide, nouvellement valorisée sera proposée.

Les ateliers de land art ont vocation à utiliser uniquement des végétaux locaux collectés à l’occasion de l’entretien des espaces verts de la ville et dans le but de réalisations éphémères. Les végétaux seront ensuite compostés par les services municipaux en vu d’être réutilisés pour les besoins de la serre municipale. Il n’y aura donc aucun impact sur la nature.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-09-30

La Cour aux Poules Cloître de l’Abbaye de Montivilliers, Jardin de l’Abbaye

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

