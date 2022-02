Atelier : Land Art « Drôle de bestioles » Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Atelier : Land Art « Drôle de bestioles » Museum centre-ville, 28 avril 2022, Toulouse. Atelier : Land Art « Drôle de bestioles »

du jeudi 28 avril au jeudi 5 mai à Museum centre-ville

Atelier : Land Art « Drôle de bestioles » ————————————— ### A partir de 7 ans Des graines, des fruits, des branches, des feuilles et votre fantaisie pour inventer des « bestioles » de la forêt ou de petites installations éphémères et végétales dans le jardin. Venez participer à une après-midi de Land’art, en famille dans le jardin botanique, sous réserves de conditions météorologiques favorables ! **Cette visite est accessible au public en situation de handicap visuel et accessible en LSF de 14h30 à 15h30 seulement le 28/02.** Inscription uniquement pour les publics en situation de handicap [[museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr)](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) _Crédit photo : ©Muséum de Toulouse_ Venez participer à une après-midi de Land’art, en famille dans le jardin botanique, sous réserves de conditions météorologiques favorables ! Museum centre-ville 35 allées jules guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T14:30:00 2022-04-28T16:30:00;2022-05-05T14:30:00 2022-05-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Museum centre-ville Adresse 35 allées jules guesde toulouse Ville Toulouse lieuville Museum centre-ville Toulouse Departement Haute-Garonne

Museum centre-ville Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Atelier : Land Art « Drôle de bestioles » Museum centre-ville 2022-04-28 was last modified: by Atelier : Land Art « Drôle de bestioles » Museum centre-ville Museum centre-ville 28 avril 2022 Museum centre-ville Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne