ATELIER LAND ART – DOMAINE DE DANNE
2021-07-04 – 2021-07-04
Saint-Martin-du-Bois
L'orangerie de Danne
Segré-en-Anjou Bleu
Maine-et-Loire

EUR 50 50
Venez vous surprendre tout un dimanche ( de 10h à 17h) et expérimenter les bienfaits de la créativité lors d'un atelier land-art, à partir d'éléments glanés en promenade.
Repas partagé – gouter offert
Atelier Land Art proposé à l'Écocentre de Danne.
cueilleusesdepaysages@gmail.com

