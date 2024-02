Atelier Lampions chinois et origamis Maison des Métiers d’Art Douains, samedi 10 février 2024.

Atelier Lampions chinois et origamis Maison des Métiers d’Art Douains Eure

À l’occasion du nouvel an Chinois, Qian XUE de XueDesign vous propose un atelier ORIGAMI avec la réalisation de lampions. Les lampions chinois sont les symboles d’un avenir meilleur et plus brillant. En Chine, le rouge représente la richesse, la renommée et la prospérité.

Public 7 ans accompagné d’un adulte et 12 ans en solo.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 15:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon

Douains 27120 Eure Normandie

L’événement Atelier Lampions chinois et origamis Douains a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération