ATELIER « LAMPE À HUILE » Nissan-lez-Enserune Hérault

Depuis 560 000 ans, l’Homme maîtrise le feu. Au cours du temps, il développera différents outils et techniques pour notamment bénéficier de la lumière qu’il produit. Venez découvrir l’histoire de la domestication de la lumière depuis la préhistoire, et la variété des formes et des techniques utilisées pour la fabrication des lampes à huile en terre cuite, puis réalisez la vôtre !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie educatif.enserune@monuments-nationaux.fr

