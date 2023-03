invitation a la découverte d’un artisan coutelier qui forge toutes ses lames et fabrique ses couteaux, dans son atelier Atelier L’Ame de Feu Pont-Scorff Catégories d’Évènement: Morbihan

invitation a la découverte d’un artisan coutelier qui forge toutes ses lames et fabrique ses couteaux, dans son atelier Atelier L’Ame de Feu, 31 mars 2023, Pont-Scorff. invitation a la découverte d’un artisan coutelier qui forge toutes ses lames et fabrique ses couteaux, dans son atelier 31 mars – 2 avril Atelier L’Ame de Feu Voici une invitation a decouvrir l’atelier d’un coutelier qui vous proposera une production dés plus variées….du service de table, aux couteaux de cuisine, en passant par une large gamme de pliants, de couteaux droits, de damas et cela avec un esprit, tout fait main, sur place et en piéce unique, pour tous et chacuns, avec des prix trés actratifs.

C’est une invitation a la découverte d’un métiers de passion, qui se consacrera, a vous expliquer au mieux, les outils, techniques et autres méandres de ce métier……..qui deviendra sans plus de secret pour vous et avec le plaisir du partage !

L’ambiance sur place, vous rappellera ces temps passés, ou la forge faisait parti de chaques villages et ou ce savoir faire, était dans chaque maison.

Je vous invite donc, a ce petit voyage dans le temps, qui est en soit, juste devant vous!

Bienvenue à Pont-Scorff, Petite Cité de Caractère Atelier L’Ame de Feu pont Scorff Pont-Scorff 56620 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0670412948 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 aucun

