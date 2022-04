Atelier : l’alimentation et les contenants Villé Villé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Villé

Atelier : l’alimentation et les contenants Villé, 21 avril 2022, Villé. Atelier : l’alimentation et les contenants Villé

2022-04-21 – 2022-04-21

Villé Bas-Rhin Villé EUR Programme de prévention intitulé « Moins de polluants, plus de santé ! » visant à apprendre à se prémunir des polluants du quotidien. +33 6 49 85 62 31 Programme de prévention intitulé « Moins de polluants, plus de santé ! » visant à apprendre à se prémunir des polluants du quotidien. Villé

dernière mise à jour : 2022-04-08 par Office de tourisme du val de Villé

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Villé Autres Lieu Villé Adresse Ville Villé lieuville Villé Departement Bas-Rhin

Villé Villé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ville/

Atelier : l’alimentation et les contenants Villé 2022-04-21 was last modified: by Atelier : l’alimentation et les contenants Villé Villé 21 avril 2022 Bas-Rhin ville

Villé Bas-Rhin