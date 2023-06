Expérience fascinante du soufflage de verre Atelier L’Alchimiste Uzerche, 15 septembre 2023, Uzerche.

Expérience fascinante du soufflage de verre 15 – 17 septembre Atelier L’Alchimiste Gratuit. Démonstration toutes les heures. Durée 20 min. 15 personnes maximum. Mini-stage sur la fleur : 25 €. Sur inscription.

Venez découvrir la magie du travail du verre en fusion à 1200 degrés. Il vous sera présenté une pièce sculptée et une pièce soufflée. Vous avez la possibilité de participer à un mini-stage sur le thème de la fleur (à récupérer le lendemain).

Atelier L’Alchimiste 24 rue Pierre Mouly, 19140 Uzerche Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 50 32 33 68 https://www.lalchimiste-souffleusedeverre.com https://www.facebook.com/lalchimiste.uzerche/;https://boutique.lalchimiste-souffleusedeverre.com [{« type »: « link », « value »: « https://lalchimisteverre.ellohaweb.com »}, {« type »: « email », « value »: « lalchimiste.verre@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 32 33 68 »}] Depuis mai 2019, l’atelier de soufflage de verre l’Alchimiste à Uzerche est ouvert au public. Tout au long de l’année, vous pouvez assister à des démonstrations commentées qui ont lieu lors des périodes d’allumage du four.

Le métier de souffleur de verre à la main est inscrit depuis 2012 sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité, car les gestes et les outils utilisés sont restés inchangés depuis le premier siècle avant J.-C.

L’atelier l’Alchimiste, accessible à tous, vous offre l’opportunité de découvrir ces outils et ce savoir-faire exceptionnel. Parking dans la rue et au niveau des ponts. Accessibilité tous handicaps et potentiels. LSF, Anglais, Allemand.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Julie Lefebvre