Atelier « Laisser entre la lumière » Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Catégories d’évènement: Drôme

Montbrun-les-Bains

Atelier « Laisser entre la lumière » Montbrun-les-Bains, 4 mars 2022, Montbrun-les-Bains. Atelier « Laisser entre la lumière » L’Autin Dojo Montbrun-les-Bains

2022-03-04 18:00:00 – 2022-03-04 19:30:00 L’Autin Dojo

Montbrun-les-Bains Drôme Montbrun-les-Bains EUR Retrouvez nous pour accueillir les prémisses du printemps en mouvement et e odeur. Nous mettons en commun nos pratiques : Le Shiatsu et l’Olfactothérapie pour entrer en relation avec notre corps et notre esprit. L’Autin Dojo Montbrun-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montbrun-les-Bains Autres Lieu Montbrun-les-Bains Adresse L'Autin Dojo Ville Montbrun-les-Bains lieuville L'Autin Dojo Montbrun-les-Bains Departement Drôme

Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbrun-les-bains/

Atelier « Laisser entre la lumière » Montbrun-les-Bains 2022-03-04 was last modified: by Atelier « Laisser entre la lumière » Montbrun-les-Bains Montbrun-les-Bains 4 mars 2022 Drôme Montbrun-les-Bains

Montbrun-les-Bains Drôme