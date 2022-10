Atelier Laisse de mer Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Catégories d’évènement: Landes

Vieux-Boucau-les-Bains

Atelier Laisse de mer Vieux-Boucau-les-Bains, 26 octobre 2022, Vieux-Boucau-les-Bains. Atelier Laisse de mer

Plage de l’estacade Vieux-Boucau-les-Bains Landes

2022-10-26 – 2022-10-26 Vieux-Boucau-les-Bains

Landes Vieux-Boucau-les-Bains EUR 10 10 Identifications et rôle de la laisse de mer.

Échouée sur les plages, la laisse de mer est formée par les débris naturels déposés par la mer lors des marées.

Accompagnés d’une animatrice, les enfants récolteront et identifieront ce qui constituent la laisse de mer.

Des explications seront données sur le rôle de la laisse de mer et une sensibilisation aux déchets.

Gratuité pour les accompagnants Atelier découverte de la laisse de mer.

Identifications et rôle de la laisse de mer.

Échouée sur les plages, la laisse de mer est formée par les débris naturels déposés par la mer lors des marées. +33 6 24 75 30 27 Nadège PLANTE

Vieux-Boucau-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Vieux-Boucau-les-Bains Autres Lieu Vieux-Boucau-les-Bains Adresse Plage de l'estacade Vieux-Boucau-les-Bains Landes Ville Vieux-Boucau-les-Bains lieuville Vieux-Boucau-les-Bains Departement Landes

Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vieux-boucau-les-bains/

Atelier Laisse de mer Vieux-Boucau-les-Bains 2022-10-26 was last modified: by Atelier Laisse de mer Vieux-Boucau-les-Bains Vieux-Boucau-les-Bains 26 octobre 2022 Landes Plage de l'estacade Vieux-Boucau-les-Bains Landes Vieux-Boucau-les-Bains

Vieux-Boucau-les-Bains Landes