Atelier laine cardée pour Noël Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier laine cardée pour Noël Bibliothèque François Villon Paris, 6 décembre 2023, Paris. Le mercredi 06 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Des décorations pour le sapin de Noël en matière chaude et naturelle grâce à la technique de la laine cardée.

Un atelier convivial pour préparer Noël ensemble.

Tout public à l’espace jeunesse. Connaissez-vous la technique de la laine cardée ? Avec de la laine brute et des aiguilles à picots, nous façonnerons des personnages et des décorations pour orner naturellement nos sapins de Noël. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon

bonhommes en pain d’épices en laine cardée bonhommes en pain d’épices en laine cardée Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque François Villon Paris latitude longitude 48.8772049866976,2.37079700565468

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/