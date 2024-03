Atelier laine cardée pour fêter le printemps ! Bibliothèque François Villon Paris, mercredi 22 mai 2024.

Le mercredi 22 mai 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans. gratuit

On fait des fleurs de toutes les couleurs !

Les petits doigts (et les grands) vont piqueter la laine cardée.

Un atelier convivial pour fêter le printemps ensemble !

Tout public à partir de 7 ans.

Connaissez-vous la technique de la laine cardée ?

Avec de la laine brute et des aiguilles à picots, nous façonnerons des fleurs selon nos envies et même des bouquets !.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010

Contact : +33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon

bibliothèque François Villon atelier fleurs-en-laine-cardée