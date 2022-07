Atelier laine, à la ferme Les Clefs des Champs Valojoulx Valojoulx Catégories d’évènement: Dordogne

Valojoulx

Atelier laine, à la ferme Les Clefs des Champs Valojoulx, 26 juillet 2022, Valojoulx. Atelier laine, à la ferme Les Clefs des Champs

75 Route de la Teillède Ferme Les clefs des champs Valojoulx Dordogne Ferme Les clefs des champs 75 Route de la Teillède

2022-07-26 09:30:00 – 2022-07-26 12:00:00

Ferme Les clefs des champs 75 Route de la Teillède

Valojoulx

Dordogne Valojoulx Création d’un mobile en feutre au savon D’autres dates vous sont proposées : 2 août et 9 août

Réserver Création d’un mobile en feutre au savon

D’autres dates vous sont proposées : 2 août et 9 août. Réserver +33 6 22 46 68 14 Création d’un mobile en feutre au savon D’autres dates vous sont proposées : 2 août et 9 août

Réserver ©La clef des champs

Ferme Les clefs des champs 75 Route de la Teillède Valojoulx

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Valojoulx Autres Lieu Valojoulx Adresse Valojoulx Dordogne Ferme Les clefs des champs 75 Route de la Teillède Ville Valojoulx lieuville Ferme Les clefs des champs 75 Route de la Teillède Valojoulx Departement Dordogne

Valojoulx Valojoulx Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valojoulx/

Atelier laine, à la ferme Les Clefs des Champs Valojoulx 2022-07-26 was last modified: by Atelier laine, à la ferme Les Clefs des Champs Valojoulx Valojoulx 26 juillet 2022 75 Route de la Teillède Ferme Les clefs des champs Valojoulx Dordogne

Valojoulx Dordogne