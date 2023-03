Portes ouvertes d’un atelier de céramique atelier Laeti Céramique Lattainville Lattainville Catégories d’Évènement: Lattainville

Oise

Portes ouvertes d’un atelier de céramique atelier Laeti Céramique Lattainville, 1 avril 2023, Lattainville. Portes ouvertes d’un atelier de céramique 1 et 2 avril atelier Laeti Céramique Lattainville A cette l’occasion des journées européennes des métiers d’art, je vous propose de venir visiter un atelier de production de céramique, avec des démonstrations de plusieurs techniques de façonnage de la terre.

Des explications sur tout le processus de fabrication d’une céramique, de la mise en forme, en passant par la décoration, les cuissons, la pose de l’émail, la technique de décor sur porcelaine.

Plusieurs professionnels seront présents pour vous expliquer toutes les étapes de fabrication d’un objet en céramique.

Nous vous acceuillons avec grand plaisir tout le week end du 1er et 2 avril prochain pour vous faire découvrir notre joli métier.

Une collation vous sera offert, en fonction des heures de la journée. atelier Laeti Céramique Lattainville 3 rue de Delincourt Lattainville 60240 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.instagram.com/laetitiaboulet »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.80.21.44.18 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.laeti-ceramique.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/laet.boulet »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/LaetiCeramique »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Céramique poterie Laetitia Boulet

Détails Catégories d’Évènement: Lattainville, Oise Autres Lieu atelier Laeti Céramique Lattainville Adresse 3 rue de Delincourt Ville Lattainville Departement Oise Lieu Ville atelier Laeti Céramique Lattainville Lattainville

atelier Laeti Céramique Lattainville Lattainville Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lattainville/

Portes ouvertes d’un atelier de céramique atelier Laeti Céramique Lattainville 2023-04-01 was last modified: by Portes ouvertes d’un atelier de céramique atelier Laeti Céramique Lattainville atelier Laeti Céramique Lattainville 1 avril 2023 atelier Laeti Céramique Lattainville Lattainville Lattainville

Lattainville Oise