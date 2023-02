Dans les coulisses d’un atelier de création de Mode et Couture Atelier Lady Pirate Créations, 31 mars 2023, Aurillac.

Découvrez les différentes facettes des métiers de modéliste et couturier, ainsi que le fonctionnement de mon atelier, en suivant les étapes de création d’un vêtement, de l’idée à sa réalisation.

9 rue Champeil, 15000 Aurillac

Pour cette nouvelle édition des JEMA, je vous ouvre les portes de mon Atelier de Création Mode et Couture, récemment déplacé à Aurillac, en cœur de ville historique.

Passionnée par mon activité, qui regroupent les métiers de styliste, modéliste et couturier, j’aurai le plaisir de vous embarquer dans mon univers créatif et vous faire découvrir comment se crée une collection, se conçoit une création, se dessine un patron ou encore comment se monte un vêtement.

La visite se fera de manière simple et ludique (pour être accessible aussi au jeune public) à travers la présentation de panneaux (tendances, couleurs, collections), échantillons de tissus, patronages, démonstration de moulage et présentation des outils. Des modèles seront exposés, du simple « prêt-à-porter » à la création « Haute-Couture », pour concrétiser mes explications. Et j’évoquerai également mon parcours professionnel.

Je serai bien entendu disponible pour répondre à toutes vos questions et interagir avec vous, tout au long de votre visite.

Le sujet des alternatives éco-responsables dans la mode et le textile pourra être abordée avec ceux qui le désirent. Je vous expliquerai à ce sujet pourquoi, après recherches et réflexion, je souhaiterai ré-orienter mon travail vers l’utilisation du lin principalement, mais quels sont aussi les inconvénients et/ou les freins à ce choix.

Enfin, impliquée dans la formation et la transmission, je pourrai répondre à vos questions d’orientation, formation, écoles, évolution…dans le domaine de la Mode et de la Couture, ou l’Artisanat d’Art en général.

Pour terminer votre visite, vous pourrez retrouver la nouvelle collection en expo-vente dans l’espace boutique (vêtements, accessoires, …) : l’occasion de sublimer votre quotidien par une pièce unique élégante, originale, et durable !



© Odette Bocher / Lady Pirate Créations