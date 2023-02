Découvrez le métier de créatrice de bijoux en bois à l’atelier BEWÖÖD Atelier Lady Harberton / Bewööd, 1 avril 2023, Lille.

Découvrez le métier de créatrice de bijoux en bois à l’atelier BEWÖÖD 1 et 2 avril Atelier Lady Harberton / Bewööd

BEWÖÖD ouvre les portes de son atelier pour vous faire découvrir son métier : le travail du bois et de la bijouterie.

Atelier Lady Harberton / Bewööd 47 rue Fourier 59000 Lille Bois-Blancs Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, Bewööd & Lady Harberton vous ouvrent les portes de leur atelier commun pour vous faire découvrir leurs métiers : le travail du bois et la joaillerie pour Bewööd et le travail du cuir et la maroquinerie pour Lady Harberton.

Au programme pour la découverte du travail du bois et de la bijouterie :

Reconnaître et différencier les différentes essences de bois

Comprendre les étapes de création et fabrication d’un bijou

Observer la fabrication d’un bijou en bois ( colorisation et résinage )

Découvrir les outils utilisés

Échanger en direct avec Laury sur son métier de designer artisane.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

Laury Bonjean