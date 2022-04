Atelier lactofermentation Saint-Amand-Montrond, 23 avril 2022, Saint-Amand-Montrond.

Atelier lactofermentation Saint-Amand-Montrond

2022-04-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-23 16:00:00 16:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond Cher

9 EUR Connaissez-vous la lacto-fermentation ? Pour être prêt pour la saison des récoltes, le CPIE Brenne-Berry vous propose un atelier pour (re)découvrir cette technique de conservation des fruits et des légumes, ainsi qu’un atelier pratique ! Venez nous retrouver le samedi 23 avril, de 14h à 16h, à Saint-Amand-Montrond, si possible avec un bocal (et le caoutchouc !), une planche à découper, un couteau, et un mortier et pilon ! Vous repartirez avec un bocal de légumes prêts à lacto-fermenter. Sur inscription.

info@cpiebrenne.fr +33 2 54 39 23 43

