ATELIER LACTOFERMENTATION, 18 février 2023, Lodève .

ATELIER LACTOFERMENTATION

13 Avenue de Fumel Lodève Herault

2023-02-18 14:00:00 – 2023-02-18 16:30:00

Lodève

Herault

Venez (re) découvrir et mettre en pratique les bienfaits de la lactofermentation, ce procédé de conservation ancestral, zéro carbone, anti gaspi et ultra sain!

Réservation souhaitée pour faciliter l’organisation et n’hésitez pas emmener vos bocaux Le Parfait.

Cette animation est ouverte à tous et prix libre.

amelie.bodson@terre-en-partage.org +33 6 46 21 64 19

la fée confiot

Lodève

