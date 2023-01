Atelier lactofermentation Larbey, 18 mars 2023, Larbey Larbey.

Atelier lactofermentation

303 route de l'église Café Boissec Larbey Landes

2023-03-18 10:00:00 – 2023-03-18 14:00:00

Café Boissec 303 route de l’église

Larbey

Landes

Larbey

25 25 EUR La lactofermentation est un processus millénaire de conservation et de préparation qui enrichit les aliments au lieu de les appauvrir. À travers cet atelier, Noémie, spécialiste des aliments lactofermentés, vous guide dans la découverte du monde merveilleux des légumes lactofermentés : comment les réaliser, les conserver et les cuisiner.

Au programme :

– Introduction théorique

– Histoire, bénéfices et techniques de fermentation.

– Préparation de bocaux d’aliments lactofermentés à base de légumes de saison ; deux pickles de légumes hauts en couleur : à rapporter chez vous!

– Apéritif fermenté : vous dégusterez des légumes façon pickles, des tartinades fermentées accompagnés d’une boisson fermentée.

– Repas partagé : amenez de quoi faire une auberge espagnole pour prolonger ce moment et échanger sur le sujet de la fermentation ou autre !

Saison culturelle Café Boissec

Café Boissec 303 route de l'église Larbey

