Indre-et-Loire Sennevières 45 EUR 45 Juliette vous invite à découvrir la lacto-fermentation au bon goût d’épices et d’herbes aromatiques. Elle vous dévoile les secrets de la fermentation. Vous réaliserez ensemble un bocal de légumes aux herbes aromatiques qui fermentera chez vous ! Vous verrez rapidement que ce mode de conservation est l’un des plus sûr, bien plus efficace que les conserves ou encore la congélation. Mais encore faut-il savoir cuisiner nos préparations lacto-fermentées, c’est pourquoi Juliette vous donnera des recettes et quelques trucs et astuces pour vous en régaler. Vous dégusterez d’ailleurs des produits fermentés pour pouvoir tester ! Légumes + 1 bocal fourni (pour emmener plus de préparations merci de venir avec 2 ou 3 bocaux type Le Parfait) Juliette vous invite à découvrir la lacto-fermentation au bon goût d’épices et d’herbes aromatiques.

Elle vous dévoile les secrets de la fermentation. Vous réaliserez ensemble un bocal de légumes aux herbes aromatiques qui fermentera chez vous ! Légumes + 1 bocal fourni. Sur réservation. juliettekrier@gmail.com +33 6 50 02 93 63 http://www.lacabaneaplantes.com/ Juliette Krier

