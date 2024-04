Atelier lacto-fermentation Pithiviers-le-Vieil, samedi 1 juin 2024.

Atelier lacto-fermentation Pithiviers-le-Vieil Loiret

Découvrez les origines ancestralesde la lacto-fermentation, ses nombreux bienfaits pour la santé et apprenez comment l’appliquer dans votre quotidien.

Plongez dans l’univers fascinant de la lacto-fermentation avec Valérie lors d’un atelier captivant ! Découvrez les origines ancestrales de cette technique, ses nombreux bienfaits pour la santé et apprenez comment l’appliquer dans votre quotidien. De la préparation des légumes à la fermentation, Valérie vous guidera pas à pas à travers ce processus naturel. Rejoignez-nous pour explorer les secrets de la lacto-fermentation et régalez-vous avec des aliments sains et délicieusement fermentés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 16:00:00

940 Rue André Eve

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire animation@roseraiedemorailles.com

