PORTES OUVERTES : Pour ces journées des Métiers d’Art, j’ouvre mon atelier à La Moutade. Sculptrice céramiste depuis plus de 20 ans, j’aime partager ma passion avec le plus grand nombre. Ces journées me permettent de le faire dans de belles conditions.

EXPOSITION : Je vous présenterai mes sculptures, celles d’aujourd’hui et d’hier, pièces uniques en terre cuite, en bronze et autre matériaux.

VIDE ATELIER SOLIDAIRE

J’en profite également comme tous les ans, pour faire un VIDE ATELIER SOLIDAIRE. Mes pièces plus anciennes seront mises en vente à un prix intéressant et une partie de ce prix ira à une associaiton clermontoise qui s’occupe du bien-être des enfants malades à l’hopital d’Estaing : Acte Auvergne.

DEMONSTRATION : Bien sûr je ferai également de la démonstration en créant une pièce spécifique sur le weekend. Pas à pas vous verrez la naissance d’une pièce.

ATELIER : Vous aurez aussi l’occasion de vous tester en mettant les mains dans la terre.

Les enfants sont les bienvenus (sous le regard attentif de leurs parents.)

RAKU : Samedi et dimanche, je ferai 2 ouvertures de four raku : un moment impressionnant qui me fascine à chaque fois! : ouverture du four à 11H00 et 15H00 environ

Atelier Lacroix Damas 6 bis rue du Clos de Bonnet – La Moutade – 63200 Chambaron sur Morge

Dates et horaires de début et de fin :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:30:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

