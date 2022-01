ATELIER : LABORATOIRE DE PRATIQUES THEATRALES ET AUDIOVISUELLES Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

ATELIER : LABORATOIRE DE PRATIQUES THEATRALES ET AUDIOVISUELLES Périgueux, 29 janvier 2022, Périgueux. ATELIER : LABORATOIRE DE PRATIQUES THEATRALES ET AUDIOVISUELLES Périgueux

2022-01-29 – 2022-01-30

29 et 30 janvier ATELIER : LABORATOIRE DE PRATIQUES THEATRALES ET AUDIOVISUELLES

Association Seize ATELIER THEATRE-AUDIOVISUEL Atelier animé par Camille GACHEN

autour du texte Les Aveugles de Maeterlinck PROGRAMME : SAMEDI 29 JANVIER 2022

10h30 : Café thé de la rencontre, cercle de paroles et jeux collectifs théâtraux

12h30 : repas

13h30-17h30 : tournage en forêt et visionnage DIMANCHE 30 JANVIER 2022

10h30 : Café thé de la rencontre, cercle et jeux théâtraux

12h30 : repas

13h30-16h30 : travail autour du texte Les Aveugles de Maeterlinck et enregistrement sonore Il est tout à fait possible de ne venir qu’un jour sur les deux. 29 et 30 janvier ATELIER : LABORATOIRE DE PRATIQUES THEATRALES ET AUDIOVISUELLES

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-01-17 par OT de Périgueux

