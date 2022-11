Atelier-labo : Pour une histoire bruyante du Québec Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Atelier-labo : Pour une histoire bruyante du Québec Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, 18 novembre 2022, Paris. Le vendredi 18 novembre 2022

de 10h30 à 12h30

. gratuit

Avec Enzo Giacomazzi, Doctorant et chargé de cours à l’UQAM en études et pratiques des arts, en cotutelle à la Sorbonne Nouvelle Au Québec, nombreu.ses.x sont les artistes qui, après la Révolution tranquille, ont fait entendre leurs voix dans les théâtres de la province. L’écriture s’est voulue percutante, politique, violente parfois. Dans cet atelier-labo, nous tenterons de traverser les événements majeurs de l’histoire contemporaine du Québec en nous mettant au service des textes dramatiques. En faisant résonner les mots de celles et ceux qui ont défendu des minorités et des droits, nous chercherons à comprendre la société québécoise : ses combats, ses paradoxes, ses failles, ses cultures et ses histoires. L’atelier se poursuit le samedi 19 novembre de 10h à 12h et est suivi d’une lecture ouverte au public Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157167-focus-quebec-atelier-labo-pour-une-histoire-bruyante-du-quebec-salle-a101 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/157167-focus-quebec-atelier-labo-pour-une-histoire-bruyante-du-quebec-salle-a101

