Atelier labo – photographie argentique pour adultes et adolescents Centre Paris Anim’ Rébeval Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier labo – photographie argentique pour adultes et adolescents Centre Paris Anim’ Rébeval Paris, 3 janvier 2024, Paris. Du mercredi 03 janvier 2024 au vendredi 05 janvier 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 75 ans. payant 12 – 25 ans 45,00€ A partir de 26 ans en fonction du quotient familial.

Inscriptions sur place, 36 rue Rébeval 75019 à partir du 10/10/2022 Tel 01 53 38 90 65 Atelier de photographie argentique pour adolescents et adultes sur trois jours ( 18h au total ). Initiation à la photographie noir et blanc et au tirage en chambre noire. Prises de vues en abordant, la vitesse d’obturation, le diaphragme, la sensibilité et la cellule. Développement du film, planche contact. Tirage en laboratoire avec exposition du papier, gestion de contraste par filtrage et modification par zone ( le masquage ). Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval 75019 Paris Contact : http://courslabophoto.com/page4.html +33613558724 danphotographie@75gmail.com https://ligueo.ligueparis.org/cpa19/activites/stages-vacances/stage-photo-argentique

@Dan Aucante cours labo photo Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Rébeval Adresse 36 rue Rébeval Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Rébeval Paris latitude longitude 48.8743809977893,2.37833300716167

Centre Paris Anim' Rébeval Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/