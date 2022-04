ATELIER LABO : DEVELOPPEMENT DE LA PHOTOGRAPHIE SUR PLAQUE DE VERRE

2022-04-23 – 2022-04-23 Venez découvrir la nouvelle exposition temporaire, Dans l'objectif de Mina, L'incroyable histoire de ses portraits tombés dans l'oubli. Durant cet atelier, rencontrez Thierry Dondaine de l'association Déclencheurs de Mémoires, passionné de photographie et détenteur des 600 plaques de verre de Mina, il vous initiera au développement photographique à partir des plaques de verre de Mina. De la prise de vue au développement contact@memorial1418.com +33 3 21 74 83 15

