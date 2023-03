Rencontres à l’atelier Atelier La Zinzoline, 1 avril 2023, Pernes-les-Fontaines.

L’atelier La Zinzoline présente son travail en rempaillage et tapisserie d’ameublement. Le rempaillage traditionnel en paille de seigle et herbe des marais est un savoir-faire en voie de disparition, ces matériaux dont la mise en oeuvre est très longue et minutieuse, sont désormais remplacés par des fibres synthétiques. Aussi, nous avons à coeur de perpétuer cette technique sur le mobilier ancien. Par ailleurs, l’atelier s’attache à restaurer des fauteuils d’autrefois en les retapissant « à l’ancienne » et en les habillant de tissus, contemporains ou anciens, sélectionnés avec soin. Pour les JEMA nous accueillerons les céramiques de GF Barrielle, potier, installé à Apt. Quelques oeuvres de son travail raffiné et élégant, seront présentées à l’atelier La Zinzoline.www.gfbarrielle.com

Atelier La Zinzoline 258 rue Emile Zola 84 210 Pernes-les-Fontaines Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0680784727 »}, {« type »: « email », « value »: « lazinzoline@yahoo.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LaZinzoline/ »}] [{« link »: « http://www.gfbarrielle.com »}]

2023-04-01T08:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

