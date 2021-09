Atelier “La voix sensuelle, voyage intime en toute liberté” Tinqueux, 2 octobre 2021, Tinqueux.

Atelier “La voix sensuelle, voyage intime en toute liberté” 2021-10-02 14:30:00 – 2021-10-02 17:30:00 Air de Campagne 63 Avenue du 29 Août 1944

Tinqueux Marne Tinqueux

Mettez vos sens en éveil et ouvrez-vous à plus de sensualité, osez ressentir pleinement et en toute confiance chaque partie de votre corps, lâchez votre voix et laissez-là se gorger de toutes vos émotions, vos sensations, vos ressentis et extériorisez-les en toute liberté.

Dans un monde qui nous éloigne le plus souvent de nos sens premiers, il est parfois difficile d’ouvrir et d’assumer sa sensualité librement, nous irons à la rencontre de notre voix sensuelle pour renouer avec cette partie intime de nous et apprendre à l’apprivoiser, à laisser notre corps parler sans crainte et sans complexe.

Laissez-vous vivre et vibrer sans barrière, chantez votre sensualité et votre nature profonde pour vous ouvrir encore un peu plus à vous-même et savourez !

Intervenants:

Samantha Dillmann, chanteuse d’opéra et de musiques extra-occidentales, professeur de chant et de rééducation vocale.

Céline Dutailly, sophrologue Caycedienne, hypnothérapeute Ericksonienne et Maître Reiki.

http://www.lesjardinsdepuccini.com/

