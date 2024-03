Atelier la visite du marchand de mode au château La Motte-Tilly, dimanche 27 octobre 2024.

Le 27 octobre 2024 à 15h ! A partir de 6 ans !

Au XVIIIe et XIXe siècles, à rebours du proverbe, l’habit fait bien l’homme et la femme. Les formes, les tissus, la délicatesse du travail de couture ou de broderie, sont les révélateurs des fonctions, des statuts, des richesses. Après la présentation des principaux éléments de la mode d’époque, en costume et en tableaux, les enfants sont invités à appliquer les principes découverts, tels des stylistes en herbe. 9 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27

fin : 2024-10-27

château de La Motte-Tilly

La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est

